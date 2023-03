AVIS DE DECES - Monsieur Jacques DOUSSOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Myriam, Véronique, Delphine, Jackie, Gwladys, ses filles et ses gendres ;

ses petits-enfants et son arrière-petite-fille ;

Alain, Philippe, ses frères et ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques DOUSSOT

survenu le 7 mars 2023, dans sa 80e année.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mercredi 15 mars 2023, à 10 heures, en la salle de cérémonie Rolet, avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.