Le cercle de jeux crissotin fête ses 20 ans cette année !

Ce sont 26 adhérents sur les 33 membres du club qui avaient fait le déplacement pour prendre part à l’assemblée.

Ces membres se réunissent 3 fois par semaine pour jouer ensemble à des jeux de société ou à des jeux de cartes.





Carlos Gomes, président actuel de l’association, a tout d’abord souhaité remercier Monsieur le Maire, Pascal Boulling, et sa première adjointe Catherine Lauriot pour leur présence ce samedi mais aussi pour la mise à disposition de la salle ainsi que pour leur soutien tout au long de l’année.

Il a ensuite souhaité rappeler les bienfaits du jeu notamment au niveau intellectuel ; un bon moyen d’aiguiser sa logique et sa mémoire ; ou encore les bénéfices moraux du jeu : réduction du stress, le vivre ensemble, l’amusement.

Ensuite, après avoir accueilli les 3 nouveaux adhérents du club, le président de l’association a remercié tout particulièrement le travail de Patrick Bourdon, secrétaire démissionnaire de l’association, pour son travail et son soutien quant aux tâches de présidence.

Après les traditionnels bilans financiers et d’activité, menés par Catherine et Patrick Bourdon, respectivement trésorière et secrétaire de l’association, ce dernier a fait un petit point historique à l’occasion des 20 ans de l’association.

L’association a donc été créée le 23 janvier 2003 par Daniel Hautevelle : au départ, le jeu pratiqué était essentiellement « Pyramide ».

À l’époque, Marie-Thérèse et Roger Perrin, membres actuels du Conseil d’Administration du cercle de jeux et couple emblématique de la commune crissotine, faisaient déjà partis de l’association !

Au total, ce sont près de 60 adhérents qui ont été membres de l’association durant ces vingt dernières années.

C’est Monsieur le Maire qui a pris la parole pour clôturer cette assemblée générale en félicitant tout d’abord cette « belle association » pour sa longévité : « Une association qui offre des prestations de qualité notamment un effet positif sur la santé évident mais aussi un moteur pour le vivre ensemble de notre chère commune » a t-il ainsi déclaré.

Cette rencontre s’est terminée par un moment de convivialité autour du traditionnel verre de l’amitié.

Le cercle de jeux crissotin se réunit 3 fois par semaine à la salle Louis Verpiot :

Les mardis de 18h à 20h pour les jeux de société.

Les mardis de 20h à 00h pour les jeux de cartes.

Les mercredis de 14h à 18h pour les jeux de société.

Le club est ouvert à tous mais uniquement réservé aux adultes.

Vous souhaitez adhérer à l’association ou simplement avoir plus amples informations ? Contactez les membres du bureau par mail à cercledejeuxcrissey71530@gmail.com

Les prochains rendez-vous pour l’association seront donc les 20 ans de l’amicale (date non définie) et la participation à l’organisation nationale Terre de jeux le 23 septembre 2023 dans la cadre des Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu sur le territoire Français.

Amandine Cerrone.