AVIS DE DECES - Monsieur Robert BOUILLOT

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE



Madame Micheline BOUILLOT née NOUHAUD,

son épouse ;

Brigitte et Franck BAULAZ,

Christine BOUILLOT,

Eric et Bernadette BOUILLOT,

Véronique LAGARDE et Bernard CAYZAC,

Laurent et Marielle BOUILLOT-LE RUDULIER,

ses enfants ;

ses neuf petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille, ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert BOUILLOT



survenu le 9 mars,

à l'âge de 88 ans.

Robert repose à la chambre funéraire rue des tanneries à Nolay.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi

15 mars à 14h30,

en l'église de Saint-Léger-sur-Dheune.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.