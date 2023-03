AVIS DE DECES - Monsieur Serge VIVANT

SAINT-RÉMY



Monique Vivant, son épouse ;

Marie-Christine et Raphael,

sa fille et son gendre ;

Emeline et Bertrand ;

Isalys, son arrière-petite-fille ;

ses sœurs et beaux-frères ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Serge VIVANT

survenu le 8 mars 2023,

à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 15 mars 2023, à 9h15, en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Serge repose à la chambre funéraire Paccaud à Saint-Marcel.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.