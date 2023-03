Bons résultats pour le Karathaï Chalon

Le KARATHAÏ Chalon se déplaçait pour les championnats de France Karaté Contact séniors (boxe pieds-poings avec low-kicks et au KO) à Chevigny Saint-Sauveur !



Logan Bianco termine 2ème en séniors -60 kgs surclassé d'une catégorie de poids !

Il gagne son premier combat largement aux points et perd la finale en 3 rounds de 2mns contre le multiple Champion de France de la discipline, combattant pro en K1 et Muay-Thaï et également par le passé, vice champion du monde junior en Muay-Thaï ! Il a su faire face aussi bien mentalement que techniquement !

À seulement 18 ans c'est une belle performance et de l'expérience engrangée !



Alexis Mérot, avec ses 36 ans fait figure de vétéran chez les séniors mais décroche l'or en -64, titre tant recherché depuis des années et termine ces championnats de France avec 3 rounds de 2mns complètement maîtrisés physiquement et techniquement (balayage, coup de pieds retournés, boxe poings...!)



Félicitations à nos combattants qui représentent le club KARATHAÏ et la ville de Chalon sur Saône par la plus belle des manières !



Prochain rendez-vous en fin de mois pour les championnats de France Karaté semi-contact à Ecully.



Informations sur www.karathai.fr , n'hésitez pas à nous suivre sur karathai_chalon instagram !

Maison des sports

2 rue du 11 novembre 1918

Chalon sur Saône