11 femmes de 60 à 80 ans autour d’un petit déjeuner à la mairie de St Rémy pour parler de l’évolution de la femme dans la société.

Le petit-déjeuner débat était animé par le docteur Jocelyne Dupont, gynécologue. Un power point sur une enquête menée par le journal Femme actuelle de 2014 a été la base pour les différentes discutions, les points abordés et l’ordre de priorité à cette époque étaient la liberté et le bonheur des femmes, la vie sexuelle des femmes, la vie familiale et l’équilibre dans le couple, le travail et la vie professionnelle. Aujourd’hui elles ont d’autres priorités sur leur vie de femme, d’être humain libre de choisir et elles en font un combat constant pour obtenir la vraie égalité Femme/Homme dans tous les domaines de la vie, que ce soit professionnel, au foyer, ou encore dans leur épanouissement amoureux…

Elles étaient 11 ce matin en réunion pour apporter leur point de vue sur tous ces points, certes la société a changé mais ils restent encore bon nombre de choses à faire évoluer pour trouver un vrai équilibre social. Leurs priorités ne sont plus tout à fait les mêmes qu’au lendemain des grandes revendications de 68 ou 74. Dans le couple, les statistiques le montrent, l’homme prend de plus en plus sa part dans le partage au sein de la famille mais dans le monde professionnel, c’est encore loin d’être le cas.

C.Cléaux