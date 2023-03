Givry envahie par les dragons et les pirates !

Pas d'inquiétude, ces gentils petits dragons ne mordent pas, sauf dans leur part de gâteau après avoir défilé pour Carnaval ce samedi dans le centre-ville. Sans compter que princesses et superhéros ont veillé au grain.

C'est dans une Salle des Fêtes pleine à craquer que les enfants de la maternelle Léocadie-Czyz ont débuté leur spectacle en dansant devant leurs parents et grands-parents émerveillés et sous la direction de leurs enseignantes (dont « Super-maîtresse Isabelle ») déguisées elles aussi pour l'occasion en papillons, symbole du voyage dans les airs.

Un thème repris dans les morceaux musicaux qui ont accompagné les chorégraphies répétées le reste de l'année scolaire, du traditionnel « Vive le Vent » d'hiver qui se termine dans moins de deux semaines, à « Wind of Change » des Scorpions. Et dieu sait que ça a sacrément soufflé sur Givry au cours de la semaine ! Le défilé des enfants a heureusement pu se faire par temps calme, sans quoi chapeaux de déguisements et partitions de la fanfare de Demigny se seraient envolés.

Tour du pâté de maisons pour le cortège, avec un passage devant les résidents du foyer des Sept Fontaines puis devant les lieux emblématiques de Givry que sont la Tour de l'Horloge et la Halle Ronde. Si certains automobilistes moldus gênés par l'occupation temporaire de la voie publique s'étaient plaints, les consoeurs d'Harry Potter, toujours aussi populaire après vingt-cinq ans, leur auraient jeté un « Wingardium Leviosa ».

Car contrairement aux manifestations contre la réforme des retraites, ceux qui ont manifesté leur bonne humeur dans la couleur et l'insouciance et sous bonne garde d'un futur policier et d'une soldate anglaise n'ont commis aucune dégradation. Et parce qu'on a tous une âme d'enfant, certains adultes n'ont pas hésité à venir également grimés, pendant que deux jeunes filles extraverties et leurs amies ont profité du rythme de la fanfare pour danser sans se prendre au sérieux.