Pêche frileuse à la truite mais pêche heureuse à Mercurey

Samedi était LE grand rendez-vous des amateurs de truite et l'étang du Pont Latin à Mercurey a répondu présent à la tradition. Quelques jours plutôt, l'association Pêche et Plaisirs de la commune avait procédé à un traditionnel lâcher avant l'heure de la reprise. Une manière de faire plaisir à tout le monde, petits et grands. Et ce samedi matin, il fallait être équipé chaudement au regard des températures glaciales sur les berges de l'étang. Pour autant, jusqu'à tard dans la journée, tout le monde s'est tenu à la quantité limitée, à savoir 6 truites par personne.

L.G