AVIS DE DECES - Madame Marie-Noëlle BRUSSON née REBILLARD

OSLON - FONTAINES



Thierry,

Isabelle et Pascal Fourneau, ses enfants ;

Anthony et Clara, Elodie, ses petits-enfants ;

Tom, son arrière-petit-fils adoré ;

son beau-frère et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces,

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Noëlle BRUSSON

née REBILLARD

survenu le 12 mars à l'aube de ses 79 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi

15 mars 2023 à 14h30, en l'église de Saint Marcel.

Marie-Noëlle repose à la chambre funéraire Paccaud à Saint Marcel.

La famille rappelle à votre souvenir, son époux

Marcel

décédé en 2008.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.