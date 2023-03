Le BCSM a organisé son interclubs loisir annuel ce dimanche 12 mars !

Ce sont donc près d’une trentaine de badistes qui s’étaient inscrits quelques semaines auparavant auprès de leur club de référence pour pouvoir participer à cette journée sportive.

Des motivés, venus d’Autun, Crêches sur Saône, Chalon sur Saône, Saint-Rémy ou encore Mâcon pour passer cette journée sous le signe de la convivialité chez les San-Marciaux.

Une affluence qui reflète totalement l’engouement actuel grandissant pour cette discipline. En effet, cette année le département de Saône et Loire a obtenu un nouveau record de licenciés : au total, ce sont 7438 personnes qui ont pris leur licence dans un club du département.

Au programme de ce dimanche : du « bad » bien sûr, mais pas que, le BCSM avait également tout prévu pour faire passer une journée placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité à ses invités d’un jour.

A l’arrivée de tous les joueurs, le club a d’abord offert un « petit dej’ » dominical avant d’entamer les rencontres.

Ensuite, ce fut autour de Louis, adhérent du club et dernièrement diplômé AB1 (Animateur Bénévole Niveau 1) de prendre les commandes d’un petit atelier d’échauffement en musique.

Puis, les rencontres, mixtes et en double, ont pu démarrer. Comme à son habitude, Jonathan Souillot, président du club, avait tout prévu : un tableau de rencontre était mis en place afin de pouvoir « tourner » et ne pas jouer toujours avec les mêmes personnes et surtout mixer les clubs.

Au terme de près d’une dizaine de rencontres, tous se sont retrouvés à midi autour de « l’apéro », un moment idéal pour apprendre à se connaître.

Pour le repas du midi, comme à l’accoutumée, le BCSM avait fait appel à son partenaire Chassaing Traiteur qui avait préparé une bonne tartiflette.

Une fois les estomacs bien remplis, les sportifs du jour ont poursuivi les rencontres jusqu’en milieu d’après-midi !

Le prochain rendez-vous d’interclubs loisir de Saône et Loire c’est le 14 mai à Épinac ! Avis aux licenciés : surveillez vos boîtes mail, les places partent vite !



Amandine Cerrone.