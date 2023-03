La 4e aire de covoiturage officiellement inaugurée sur le Grand Chalon

APPR et le Grand Chalon ont inauguré une nouvelle aire de covoiturage. Un secteur appelé à connaître un engouement avec le lancement des travaux du demi-échangeur autoroutier.

Située au niveau de l’aéroport du Grand Chalon, à proximité de la sortie 25 de l’autoroute A6 sur la commune de Fragnes-la-Loyère, cette nouvelle aire covoiturage accessible gratuitement et 24h/24 garantit un haut niveau de confort et de sécurité. Barrièrage et autres éléments de sécurité ont été mis en place afin que le site soit sécurisé au maximum pour les usagers.

49 places de stationnement ont été réalisés dont une pour les personnes à mobilité réduite. Ce parking, dédié aux véhicules légers, bénéficie également d’un abri voyageur. Cette nouvelle aire de covoiturage représente un investissement global de 307 305,54 € TTC dont 220 000€ ont été pris en charge par la société APRR. L’exploitation et l’entretien du site seront assurés par le Grand Chalon, dès la mise en service de l’équipement. Alors que la construction du demi-diffuseur de Chalon Nord a débuté ce jeudi 2 mars pour une période d’environ un an et demi (jusqu’en fin d’année 2024), l’emplacement de cette nouvelle aire de covoiturage se veut stratégique pour accueillir les covoitureurs de l’agglomération.

Des innovations au service de l'environnement

La nouvelle aire se caractérise par des zones de stationnement sur pavés drainants disposés sur un géotextile oléo- dépolluant pour favoriser l’infiltration des eaux dans le sol et par un éclairage leds alimenté par des panneaux solaires.

En complément, le Grand Chalon s’est engagé dans la plantation d’arbres sur la parcelle adjacente - 1 arbre pour 4 places (cout total : 24 000€ TTC).

Afin de favoriser les pratiques multimodales, l’aire est également équipée d’arceaux pour garer 6 vélos. Dans un second temps, elle accueillera 4 bornes de recharges pour véhicules électriques (coût estimé : 36 000 € TTC).

« Le covoiturage est une habitude qui s’ancre durablement dans le quotidien et facilite le partage des véhicules pour des déplacements de loisirs ou liés à l’activité professionnelle. Économe, sécurisé et pratique grâce aux aires de covoiturage, ce mode de déplacement gagne des adeptes tous les jours dans les grandes agglomérations et en milieu urbain. À ce jour, APRR compte 6 012 places de covoiturage sur 115 sites à proximité des autoroutes », explique Philippe Giguet, Directeur du Patrimoine, APRR.

En deux ans, le nombre de trajets en covoiturage sur le Grand Chalon multiplié par 5

Cette nouvelle aire de covoiturage vient compléter l’offre globale de mobilité proposée par l’agglomération sur le territoire avec 3 parkings relais déjà présents : à Saint-Rémy avec 175 places disponibles - à SaôneOr avec 45 places et 27 places poids- lourds – ou encore au parc Freyssinet avec 40 places. Au total, ce sont 309 places de stationnement qui sont proposés aux covoitureurs en véhicules légers sur le territoire.

Au-delà de l’enjeu environnemental, ces aires répondent aussi à un enjeu économique. Par ces équipements, le Grand Chalon entend encourager les collaborateurs de toutes les structures du territoire à utiliser le covoiturage pour se rendre quotidiennement sur leur lieu de travail et réduire les problèmes d’accessibilité voire de frein à l’emploi.

Entre janvier 2021 et janvier 2023, le nombre de trajets réalisés en covoiturage sur le territoire est passé de 109 à 521. Un nombre équivalent à 1 421 litres de pétroles économisés et 4.36 tonnes de CO2 non émises.

> Pour rappel : Pour favoriser la pratique du covoiturage sur le territoire, l’application mobile YVON déployée par le Grand Chalon intègre les solutions de covoiturage, en plus du réseau de transport en commun local ZOOM, celui de la Région (Mobigo et TER) et le réseau cyclable et piétons, pour proposer des itinéraires différents que le recours à la voiture individuelle.

Pour Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon, « Cette aire de covoiturage répond aux exigences de transition écologique et de développement économique de l’agglomération. Elle s’intègre dans une stratégie de mobilités plus globale favorisant à la fois le recours au covoiturage, aux transports en commun ou au vélo pour diminuer l’impact quotidien sur l’environnement. Une stratégie gage d’attractivité pour l’agglomération et pouvant faciliter l’accès à l’emploi ».