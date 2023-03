Vous souhaitez adopter un lama ? Attention, il y a quelques choses à savoir avant de craquer !

Quand on vous parle de lama, vous pensez sûrement à cet animal sud-américain, exotique et facétieux, qui prend un malin plaisir à cracher sur ceux qui l'importunent. Pourtant loin d'être cantonné aux randonnées sur le Machu Picchu, le lama, et son proche cousin l'alpaga, connaissent depuis quelques années un fort intérêt auprès des amoureux des animaux.

Et pour cause : c'est un compagnon affectueux, docile et doux avec les enfants, qui, bien qu'indépendant, apprécie la compagnie de l'homme et les caresses.

Vous êtes tenté par l'aventure ? Voici nos conseils pour bien trouver et prendre soin de son lama.



BIEN CHOISIR SON LAMA

Ça y est, vous vous êtes enfin décidé à craquer pour l'une de ces ravissantes boules de poils ! Toutefois, avant de faire l'acquisition de votre nouveau compagnon, il faudra vous montrer vigilant sur certains points, sous peine d'être confronté à de nombreuses difficultés – comportement agressif, maladies, etc. Commencez par vous renseigner sur les élevages à proximité de votre domicile. Vous pouvez demander conseil à un vétérinaire ou vous rendre sur le site de l'association française Lama et Alpaga pour en trouver un fiable. N'hésitez pas à visiter plusieurs endroits afin de pouvoir les comparer.

En premier lieu, assurez-vous que les camélidés proposés à la vente sont à jour de leurs vaccins et vermifugés. Avant de pouvoir être adoptés, ils doivent également être dressés. Aucun lama ne doit venir à votre rencontre en courant, ni chercher à vous renifler. Ils doivent se laisser facilement manipuler et mener au licol par leur éleveur, en marchant tranquillement à ses côtés. Leur pelage doit être brossé et soigné, leurs ongles taillés et, bien sûr, ils ne doivent présenter aucun signe de blessures ou de mauvais traitements. Enfin, le dresseur doit pouvoir vous fournir des conseils précis pour que vous puissiez vous occuper au mieux de votre nouvel animal.



UN ESPACE AMÉNAGÉ POUR SON BIEN-ÊTRE

S'il est tout à fait possible aux propriétaires amateurs d'adopter un lama, certaines conditions sont nécessaires pour que celui-ci puisse s'épanouir au sein de sa nouvelle famille. Comme on peut s'en douter, cet animal ne convient pas à un mode de vie urbain ! Il lui faut de l'espace afin qu'il puisse se dégourdir les pattes et brouter librement. Vous devez donc disposer d'un pré en campagne ou, à défaut, d'un jardin suffisamment grand – au moins 2 000 m2. Si vous habitez une région où le climat peut être rude et venté en hiver, vous devrez loger votre compagnon dans un abri fermé afin de le protéger du froid.

Pensez également à clôturer votre terrain à l'aide de barrières en bois ou de grillage mesurant au minimum un à deux mètres de haut, même si cet animal très calme essaie rarement de s'évader à moins d'être effrayé. Enfin, le lama vivant naturellement en troupeau, mieux vaut lui trouver un compagnon afin qu'il ne souffre pas de la solitude dans son enclos.



PRENDRE SOIN DE SON LAMA

Si vous avez peur de vous ruiner en entretien, rassurez-vous : ce petit herbivore n'a pas un appétit très vorace, et se contentera de 4 kg de foin par jour. Vous pouvez aussi le laisser brouter l'herbe, les feuilles ou l'écorce des arbres se trouvant sur votre terrain. Un bloc de sel à lécher permettra d'assurer ses besoins en minéraux.

C'est également un animal silencieux et très propre, qui va toujours faire ses déjections au même endroit, ce qui facilite leur ramassage.

Surtout, ne cherchez pas à l'utiliser comme monture, car son dos fragile ne supporte pas les charges supérieures à 20 kg.

Enfin, pour éviter qu'il ne souffre de la chaleur, il est recommandé de le tondre chaque année au printemps.



Lauren Ricard