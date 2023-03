Transdev Bourgogne-Franche Comté forme et recrute chauffeurs et mécaniciens

Le groupe Transdev lance un vaste appel en terme de recrutements. Pour le seul site de Chalon sur Saône, ce sont au moins au 4 chauffeurs immédiatement recrutables. Avec ses 7 dépôts en Saône et Loire, Transdev BFC est confronté au même besoin partout. Pour la seule Saône et Loire, les besoins sont estimés à plusieurs dizaines. Du coup, l'entreprise a mis en place une campagne de recrutement, rappelant ses besoin mais aussi sa capacité à former celles et ceux désireux d'entrer dans le transport de personnes.

La journée découverte en partenariat avec Pôle Emploi aura permis de mettre la main sur une série de profils intéressés. "Un métier à la portée de tout le monde" a insisté Hassna Soual, responsable du secteur Est.

A noter que les besoins concernent également des mécaniciens. Avis aux amateurs !

Pour rappel,

Age minimum permis D : 18 ans

Formation et financement via pôle emploi

Types de contrats proposés : CDI temps partiels et temps complet

rémunération : 12,06€ sans les primes/ mutuelle entreprise/ 13ème mois/prime conduite responsable/ avantages CSE/ chèques vacances

Besoins : permanent sur les 7 centres (Chalon 4, Mâcon 2, Gueugnon 7, Montceau 3, Le Creusot 3, Autun 3, Louhans 1)

Si les candidats souhaitent postuler en déposant leurs dossiers directement ils peuvent se présenter aux adresses suivantes :





LOUHANS : 195 route de Montagny 71500 LOUHANS

MACON : impasse de la Madone 71000 SANCE

CHALON S/S : rue Antonin Richard 71100 CHALON SUR SAONE

AUTUN : 13 avenue de la république 71400 AUTUN

LE CREUSOT : Le Bois Morey 71210 TORCY

GUEUGNON : 19 rue des Potiers 71130 GUEUGNON

MONTCEAU LES MINES : ZA du Prélong-rue de Lucy 71300 MONTCEAU LES MINES