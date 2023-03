La FNACA de Châtenoy le Royal garde le cap du souvenir et de la convivialité

Force est de constater que les rangs s’éclaircissent au fur et à mesure des Assemblées Générales statutaires du Comité Local de la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du Nord ( FNACA). Ces hommes qui ont servis la France, en allant combattre en terre Algérienne essentiellement, sont pour la très grande majorité des octogénaires aujourd’hui.

C’est en cela qu’il faut être conscient, le temps passe, les années sont sur les épaules de ces hommes, ou veuves de ces hommes, qui ont donné plus de deux ans de leur vie à 20 ans au service de leur Pays.

En marquant un temps de silence l’Assemblée Générale de ce mardi 14 mars 2023 a voulu se souvenir de celles et ceux qui ont quitté cette terre et pour ceux qui le pourront aller se souvenir des 28000 morts de ces 10 ans de conflit qui a eu du mal à être appeler « Guerre d’Algérie ».

Une association vivante

Comme il se doit il a appartenu au Président en exercice, Jean-Marie Moutier, de faire un point d’informations nationales, départementales et locales, annonçant entre autres que la carte d’adhérent restera définitivement à 20 €.

Par ailleurs le Président a fait part de son intention de se présenter au Comité Départemental particulièrement pour s’occuper surtout des affaires sociales s’agissant de la rente pour les veuves, la retraite mutualiste ou l’aide pour les déclarations fiscales. Confirmant également le montant de la retraite annuelle du Combattant fixée pour 2023 à 810,68€ avec un paiement à fin juin et fin décembre de l’année.

Plus touchant son rapport moral faisant par de ses vifs remerciements pour la présence des membres aux réunions mensuelles et patriotiques, d’ajouter : « Gardons l’esprit que nous avons le plus longtemps possible, cette bonne entente d’amitié et de camaraderie afin que notre Comité puisse continuer encore longtemps. Vive la FNACA et vive la Paix. » a conclu le Président Moutier.

Bien évidemment un rapide rapport d’activités faisait part de la participation et des animations de l’association, ainsi que le traditionnel rapport financier qu’il soit pour le fonctionnement du Comité Local ou des voyages devenus plus courts comme il se doit.

Le soutien municipal

On prend les mêmes et l’on continue pourrait-on dire s’agissant du renouvellement du bureau et pourquoi changerait-on une équipe qui gagne ? Et cela n’a pas échapper au Maire Vincent Bergeret, accompagné de son adjoint Pierre Grépin, lors de son intervention, sachant que le Président Jean-Marie Moutier a excusé Marie Mercier, sénateur de Saône et Loire dont la fidélité aux Anciens Combattants est toujours réconfortante.

Le Maire a souligné combien la FNACA compte sur Châtenoy le Royal : « Vous êtes toujours présents et je tiens à remercier le Président Jean-Marie et son équipe qui font vivre l’association. Gardez ces moments de convivialité.

Merci pour votre investissement au service des autres, pour votre présence aux commémorations car il ne faut jamais oublier ce qui s’est passé et avoir ces instants de mémoire pour tous ceux qui se sont battus pour la France. Il nous appartient de transmettre ce devoir de mémoire aux jeunes générations. Vous pouvez compter sur la Municipalité pour partager ces instants mais aussi vos moments de convivialité. »

JC Reynaud