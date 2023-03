Jolie pêche pour Yannis

Yannis Bonin 19 ans habitant de Serrigny en bresse est un passionné de pêche depuis 1 an. La pêche aux carnassiers plus précisément au Black Bass est celle qu'il préfère. Lors d'une session avec son oncle Alexis Guillemenin qui lui a partagé sa passion et appris les fondamentaux de cette pêche lui même également passionné depuis plusieurs années, que "le record a été explosé ! "

Un Black Bass de 54 cm s'est laissé séduire par ce qu'on apelle un "worm"(leurre avec lequel est pêché le black bass) en Saône près de Chalon sur saone. Le Black bass est un poisson d'avenir pour les jeunes pêcheurs car il apporte des sensations uniques, mais encore trop peu connues.

