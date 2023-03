Champforgeuil : Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2022 à l’ordre du jour du conseil municipal du 9 mars 2023.

10 délibérations à l’ordre du jour du conseil municipal dont les comptes de gestion et administratifs.

10 délibérations dont une liée à la protection sociale des agents de la commune avec un contrat prévoyance plus simple et mieux adapté. Une autre concernant la convention cadre RLPI (Réglementation Locale de Publicité Intercommunale) devant être présentée au Grand Chalon et celle sur la modification des statuts du SYDESL, ces deux points sont débattus dans toutes les communes du Grand Chalon.

Les points 6, 7 et 8 relatifs aux finances ont été présentés à l’ensemble des conseillers. La présentation générale des comptes administratifs 2022 donnent un résultat positif en section de fonctionnement et un résultat négatif en section d’investissements donnant en affectation du résultat un report total de 425 436 €. Sur les dépenses en section d’investissements, il y a un reste à réaliser de 68 548,94 € en report sur 2023 sur divers bâtiments et divers équipements.

La section de fonctionnement présente des dépenses à hauteur de 2 475 247 € et des recettes à hauteur de 2 625 293 € soit un excédent de 150 046 €.

La section d’investissements présente en dépenses 482 133 € et en recettes 526 248 € soit un excédent de 44 115 €.

Au niveau des emprunts la commune a un capital restant dû de 8 370 155 € au 31/12/22 ce qui représente un endettement de 313 €/Habitant, ce qui est relativement faible par rapport aux communes similaires de la strate, les ratios sont bons. Les élus ont voté à l’unanimité cette délibération.

Question 9 de l’ordre du jour : Au titre de l’année 2023 la commune a sollicité une subvention DETR de 40 645 € pour la création d’un skatepark, la subvention demandée représente environ 50% des 79 400 € de dépenses pour ce projet. Vote à l’unanimité par les conseillers.

L’approbation pour un don à la Turquie était le dernier point de ce conseil municipal, il a été adopté à l’unanimité.

