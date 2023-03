Manifestation spontanée contre le recours au 49.3 devant la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

Jeudi 16 mars, c'est par une manifestation spontanée que syndicalistes et militants de plusieurs partis (EELV, LFI, PC, etc) ont exprimé leur colère face à ce recours au 49.3 qui ne passe pas.

De nombreuses personnes se sont ainsi regroupées devant la sous -préfecture de Chalon-sur-Saône aux alentours de 18 heures afin de manifester leur opposition face au refus du gouvernement d'entendre «ce qui se passe dans la rue mais aussi dans l'hémicycle» et «face à ce vrai déni de démocratie qu'est l'utilisation intensive du 49.3».

Après avoir un temps manifesté pacifiquement devant la sous-préfecture, les manifestants se sont dirigés vers la permanence du député Renaissance de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Louis Margueritte, devant laquelle ils ont entassé des cartons.

«Ce gouvernement n'entend pas la colère de la rue, refuse d'écouter les syndicats et utilise à tout va le 49.3, se montrant obtu et imbu de lui-même, persuadé que même s'il a tort, il a raison et que le peuple cédera, soufflant sur les braises auxquelles il pourrait bien finir par se brûler puisque dès ce soir, de nombreuses manifestations spontanées se sont formées et que les syndicats, comme l'opposition, n'entendent pas en rester là», nous dit un manifestant.

(Photos gracieusement fournies par Christine Laoues et Ivan Maréchal)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati