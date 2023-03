L’ensemble à plectres Mandol’in Echo se produit ce samedi 18 mars au festival Italiart à Dijon

En 2014 une dizaine d’amoureux d’instruments à plectre, réunie autour de Josiane Blavier, fondait l’ensemble Mandol’in Echo. Un groupe qui au fil des années allait acquérir une renommée dépassant largement les limites de la région chalonnaise. Au point d’être invité cette année au 17e festival Italiart, qui se tient tout au long du mois de mars à Dijon.

Organisé depuis 2006 par l’association dijonnaise Ombradipeter, Italiart met à l’honneur la culture italienne, tant appréciée dans le monde entier, sous toutes ses formes avec des dizaines de rendez-vous au cœur de la capitale des Ducs de Bourgogne. Musique, théâtre, expositions, performances et lectures sont en effet au programme. Manifestation populaire, ce festival - le seul multidisciplinaire italien de France - offre depuis ses débuts une qualité artistique incontestable et l'occasion d'un échange humain et intellectuel.

Une riche tradition musicale...

Le 5 mars dernier, il ne restait plus une place de libre à l’intérieur de l’Hôtel de Vogüe, où Mandol’in Echo, placé sous la direction de son chef Raphael Fernandes Duarte, donnait le premier de ses deux concerts. Le second aura lieu ce samedi 18 mars, à 18 heures, dans la salle basse du Cellier de Clairvaux (entrée : 10 €). Conquis par la brillante prestation de l’ensemble chalonnais, le public, venu très nombreux, s’est laissé transporter dans la riche tradition musicale de l’Italie. Au gré des mandolines, guitares et mandoles interprétant des airs d’opéra, des sérénades, des tarentelles, des mélodies traditionnelles dans un genre classique, semi-classique, et folklorique, des musiques de film, de Giacomo Puccini à Niccolo Paganini, de Raffaele Calace à Giuseppe Torelli, ou encore de Giuseppe Verdi à Pietro Mascagni et de Nino Rota à Nicola Piovani. Le temps de goûter les émotions, les couleurs et les sensations qui vous entraînent dans le rêve italien.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce samedi en Côte-d’Or, qu’à cela ne tienne... Mandol’in’Echo n’oublie pas les Chalonnais et renouvellera ce magnifique programme lors d’un concert unique le 16 avril prochain à Chalon. Nous aurons l’occasion d’en reparler...



