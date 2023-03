Chalon-sur-Saône : Le Salon de l’Habitat a ouvert ses portes au Parc des expositions !

Plus de 60 exposants présents, le photoreportage info-chalon.com

Le 28ème Salon de l’Habitat vient d’ouvrir ses portes pour trois jours (du 17 au 19 mars) au Parc des Exposition, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône en proposant aux visiteurs de rencontrer plus de 60 exposants.

Cette année, les organisateurs ont axé ce salon sur l’aménagement intérieur, extérieur, les conseils, la construction et la rénovation en ajoutant un focus sur les acteurs locaux qui proposent des énergies renouvelables.

Ce vendredi matin, à 11 heures, avait lieu l’inauguration et le lancement de ce 28ème salon de l’Habitat en présence de Louis Margueritte, Député de la 5ème circonscription, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Bruno Legourd, 1er Adjoint à la Mairie de Chalon-sur-Saône, Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, Elisabeth Vitton, Vice-présidente en charge de l’habitat et de l’énergie, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de mission, des actions pour le bien-être animal en milieu urbain.

De nombreux stands ont reçu la visite des autorités

