A 100 ans, Madeleine est toujours aussi passionnée de sport automobile et pas n’importe lequel : la Formule 1.

Champforgeuil, commune bien connue de Madeleine Merle, puisque son arrière-grand-père, son grand-père et son père ont vécu dans le quartier du Quart Pidoux de la commune, selon les archives on retrouve trace de la famille Corneloup (son nom de jeune fille) dès 1866. Madeleine est revenue aux sources de sa famille paternelle en revenant vivre à Champforgeuil dans son petit deux pièces en totale autonomie.

Madeleine est née à Givry le 17 février 1923, elle est l’ainée de sept frères et sœurs. Dès qu’elle sera en âge de pouvoir le faire, elle va aider et s’occuper de ses frères et sœurs, arrivée à l’âge de 16 ans et demi, c’est comme femme de ménage et cuisinière qu’elle débute dans la vie active. Elle aura différents autres métiers, en particulier celui de vendeuse en maroquinerie chez la tante de Danielle Mitterrand. Elle épousera René Merle en 1946, de son mariage avec René sont nés Jacques et Michel. Aujourd’hui, elle a 6 petits-enfants et 9 arrières petits-enfants.

Madeleine est passionnée de mécanique, surtout de formule 1, preuve en est avec le poster du champion du monde 2021 et 2022 Max Verstappen sur Red Bull-Honda et les nombreuses revues automobiles de F1. Mais sa passion pour la mécanique ne s’arrête pas là, à 95 ans, Madeleine a passé son diplôme de Karting, preuve qu’il n’y a pas d’âge pour se faire plaisir, son rêve faire un saut en parachute !

Annie Sassignol maire de la commune, Annick Gaudillère adjointe, Marielle Pageaut directrice du CCAS, Leslie Badaud agent social, sont venues pour fêter l’anniversaire de Madeleine Merle en présence de son fils Jacques et Nicole sa belle-fille.

Elles lui ont remis un bouquet de fleurs avant de prendre un petit verre amical pour fêter ses 100 ans.

C.Cléaux