Censure ou pas ? Emmanuel Macron joue sans doute son mandat ce lundi

Quitte ou double... Ce lundi, Emmanuel Macron joue la suite de son mandat avec en main la carte du fusible Elisabeth Borne. En actionnant le 49.3, Emmanuel Macron sait qu'il met un coup de pression sur ses troupes, tout en menaçant les parlementaires LR de perdre le peu de présence qu'ils ont encore au sein de l'Hémicycle.

En actionnant ce dispositif constitutionnel, Emmanuel Macron a mis le feu au baril de poudre française, provoquant la fameuse goutte d'eau. Nombre d'analystes s'accordent à dire que le "timing" n'était pas le bon. Après des mois de Gilets Jaunes, deux années de crise sanitaire, la guerre en Ukraine et l'inflation qui en découle, l'économie française a besoin d'une petite accalmie afin de se revigorer. En agissant de la sorte, le gouvernement ne fait qu'accélérer le ras-le-bol général, radicalisant toujours plus une frange de la population qui s'est détournée des urnes et dont le seul moyen d'action désormais, est celui de l'action violente.

Un jeu malsain du clivage sociétal

On a de cesse de le dire sur info-chalon.com, toutes celles et ceux qui jouent le jeu de la fracture, du clivage n'ont pas leur place sur l'échiquier politique. Faire de la politique, c'est jouer la carte du consensus, de la négociation permanente, celle de l'intérêt général. Et sur le dossier des retraites, l'intérêt général a échappé au gouvernement. Plus de 70 % des Française se disent opposés à la réforme telle que présentée.Même les fameuses économies dégagées par la réforme Borne ont fondu comme neige au soleil. Prévue pour dégager 17 milliards d'économie de fonctionnement, la réforme en question a perdu toute sa substance au fil des semaines de négociations pour aboutir à plus grand chose. Alors quel est l'intérêt de s'obstiner sur une réforme qui a perdu son essence si ce n'est l'égo de se dire qu'on aura été le seul à avoir mené à bout ce dossier ? Une victoire à la Pyrrhus qui laissera bien des traces...

Laurent Guillaumé