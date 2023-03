AVIS DE DECES - Madame Michelle CARTIER née RICHER

CHAGNY



Denis CARTIER, son époux ;

Yves, David, Magali et Sébastien, Jérôme,

ses enfants ;

Mathieu et Elsa, Noé, Ewen, Anaëlle et Flabien, ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michelle CARTIER

née RICHER

survenu le 16 mars 2023,

à l'âge de 72 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 23 mars 2023

à 14h30, en l'église de

Chagny ; suivies de la

crémation.

Condoléances sur registres.

Ni fleur, ni plaque.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.