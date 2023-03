Réforme des retraites : le référendum d’initiative partagée de la gauche soumis au Conseil constitutionnel

Ils sont 250 parlementaires à avoir demandé un référendum d'initative partagée alors que les deux motions de censure ont été rejetées ce lundi soir, à seulement 9 voix. Le Conseil Constitutionnel a été saisir et va devoir vérifier la recevabilité ou pas de la demande. Si la demande est acceptée, on entrera dans une nouvelle phase avec le recueil des signatures soit le dixième des électeurs à savoir 4,87 millions de signatures en neuf mois. A l'issue de cette collecte de voix, le référendum pourrait voir le jour. C'est dire si le combat n'est pas terminé du côté des oppositions à la réforme.

Autre dossier, et pas le moindre, un certain nombre de points de la réforme, pourraient s'avérer anti-constitutionnels et là encore, les oppositions entendent bien saisir le Conseil Constitutionnel afin qu'il examine les dispositifs portés par le gouvernement. Même Elisabeth Borne entend saisir le Conseil Constitutionnel, histoire de lever tous les points de blocage.