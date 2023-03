N'oubliez pas de tailler votre mimosa !

C'est juste après la fanaison des fleurs qu'il est le plus judicieux de tailler le mimosa. Il aura ensuite toute la saison pour préparer à nouveau une belle et généreuse floraison.

Qu'ils poussent en pleine terre ou en pot, les mimosas (Acacia dealbata et les autres espèces), comme tous les arbustes en général, gagnent à être taillés dans le mois qui suit leur floraison, afin d'éviter que les fleurs ne montent à graines. En effet, cette opération très énergivore a tendance à mobiliser une vigueur que l'arbuste ne place pas ailleurs. Puisqu'il fleurit au tout début du printemps, le mimosa émet ses fleurs sur les rameaux de l'année précédente. Or, la taille va induire l'émission de nouveaux rameaux florifères et favoriser ainsi une floraison massive l'année suivante. Cette opération facile à réaliser, qui se fait au sécateur, permet en outre d'éliminer les fleurs fanées qui sont peu esthétiques. Elle permet enfin de réguler la forme générale de la ramure et d'équilibrer la silhouette.



LA TAILLE SANITAIRE

Commencez par couper à leur base toutes les branches malades, mortes ou qui présentent une faiblesse, quelle que soit leur taille. Supprimez également celles qui, en se croisant, provoquent des frottements et donc des blessures.



LA TAILLE DES FLEURS



Taillez tous les rameaux qui ont fleuri, en supprimant un tiers de leur longueur. Coupez de préférence juste au-dessus d'une feuille.



L'AJUSTEMENT ESTHÉTIQUE

Prenez du recul, observez la forme générale de l'arbuste puis taillez tous les inélégants rameaux qui dépassent de la ramure. Rabattez les branches faîtières si vous souhaitez maintenir une hauteur définie.



L'ÉLIMINATION DES REJETS



Malgré le recours à de sages portes-greffes , il n'est pas rare que le mimosa émettent des rejets autour du tronc. Coupez-les au ras du sol de manière à préserver l'élégance de la silhouette et éviter l'envahissement.