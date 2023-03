Les femmes, premières victime du surendettement

La bonne nouvelle, c'est que cela correspond à une diminution de 7 % par rapport à 2021. Cette tendance à la baisse s'observe plus largement depuis plusieurs années avec une moyenne de - 9 % par an entre 2014 et 2019. De même, l'endettement des ménages a atteint 4,3 milliards d'euros en 2022, soit une chute de 12 % en un an. Par ailleurs, plus de la moitié des particuliers recensés lançaient cette procédure pour la première fois (57 %).

En revanche, c'est du côté des profils concernés que les chiffres sont inquiétants. Si le surendettement touche sans surprise des personnes vulnérables, l'enquête de la Banque de France met en évidence que les femmes en sont les premières victimes puisqu'elles représentent plus de 55 % des demandeurs. Hélas, elles perçoivent en effet bien souvent des rémunérations inférieures à celles des hommes et sont également plus nombreuses à se retrouver en situation de famille monoparentale, deux éléments cumulatifs qui peuvent vite grever un budget…