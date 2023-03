AVIS DE DECES - Monsieur Albert CHEVROT

GIVRY - BAUDRIÈRES



Marie-Claude et Pietro AMENDOLA,

Béatrice CHEVROT et Eric MIGUET,

ses enfants ;

Aurélie et Quentin,

ses petits-enfants ;

Zoé, son arrière-petite-fille ;

Marguerite DEMONT et Suzanne MONTANGERAND,

ses sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Albert CHEVROT



survenu à l'âge de 94 ans.

La cérémonie aura lieu mardi 28 mars 2023 à 15h15, en la salle omni-culte du

crématorium de Crissey.

Monsieur Albert CHEVROT repose à la chambre

funéraire de Buxy.

La famille remercie le personnel de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille rappelle à votre souvenir

Isabel,

son épouse, décédée en 2017.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.