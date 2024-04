Nous ne comptons plus le nombre de coups de fils pour telle ou telle question, concernant des événements, des réservations...et on en passe sauf que bien souvent la confusion est de rigueur. Confondre celui qui annonce l'événement ou celui qui l'organise est devenue trop monnaie courante ces derniers mois. Ce n'est pas parce que vous trouvez un numéro de téléphone que vous devez vous jeter dessus sans savoir finalement à quoi il correspond. Alors non info-chalon.com ne gère pas la fourrière municipale, info-chalon.com ne gère pas les plaintes du commissariat de police, info-chalon.com n'est pas le gestionnaire des billeteries ni même bailleur social ou gestionnaire des agendas des élus de Chalon... Après on vous l'accorde, nous sommes l'un des très rares à répondre aux sollicitations. Sans doute que ceci explique cela... En attendant, désolé nous n'avons pas prévu d'ouvrir une entreprise de gestion des réservations..

L.G