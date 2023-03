AVIS DE DECES - Madame Renée RENAUD née CHALUMEAU

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Gérard, son fils ;

Sébastien, son petit-fils ;

Monique et Robert,

sa sœur et son beau-frère ;

Sylvie et Alain CARRARO ;

ainsi que toute la famille, parents et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée RENAUD

née CHALUMEAU

survenu le 22 mars 2023,

à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le lundi 27 mars 2023, à 15h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Renée a rejoint son époux,

Lucien

décédé en 2007.