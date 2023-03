Le 4ème marché de producteurs organisé par le "Gaec Galoche" le samedi 18 mars à Châtenoy le Royal a fait le plein de visiteurs.

Le marché prend de l’ampleur d’année en année et devient une animation importante dans la ville.

Le 4ème marché de producteurs s’est installé sur la place du marché en face du magasin d’Anne-Laure Galoche à Châtenoy le Royal. Anne-Laure et son mari Cédric n’apportent pas seulement de l’animation avec ce marché de producteurs mais, par les exposants installés ce jour de marché, une vraie vente directe et de proximité qui a attiré une bonne clientèle.

Les élus dont Vincent Bergeret maire de la ville sont venus visiter les stands et saluer les exposants ainsi que les organisateurs Anne-Laure et Cédric Galoche. La municipalité porte un certain attachement à cet évènement qui apporte de l’animation à la place du marché.

Anne-Laure Galoche vendait ses produits dans son magasin situé juste en face du marché, les visiteurs ont pu y trouver des yaourts, du beurre, des fromages aux échalotes, aux épices,…, de la viande de porc, des corniottes enfin tous les produits habituellement en vente au magasin.

Le premier stand visité est celui du "Givry Starlett Club", stand tenu par les jeunes athlètes et les coaches. Que des bonnes choses à déguster avec des gâteaux à l’abricot, au chocolat…des tartes, flans, pizza… Tout était proposé à la vente dans le but de récolter des fonds pour financer une partie des déplacements des athlètes lors des compétitions.

Un petit tour par les biscuits sablés à la farine de gaude confectionnés par Elodie que vous pourrez retrouver à Dracy le Fort le 2 avril ou le 8 avril à Géant Casino. La farine de gaude est élaborée à partir de maïs selon un savoir-faire ancestral. Petits sablés à déguster soi-même ou entre amis ou en famille (à consommer sans modération !!). "Les Gaud'Elo un beau nom" !

Vous avez dit farine, passons juste à côté avec le banc de "Terres de Moulin Madame" agriculteur producteur de farines et de pâtes. Quelques nouveautés avec la farine de gruau à l’ancienne et les pois chiches secs et le panel habituel des différents types de farines de blé, d’épeautre …

Les amies butineuses de Lolo ont suffisamment travaillé pour produire un excellent miel que de nombreux visiteurs ont pu goûter et acheter. Le miel du Lolo, un bon produit local fait, lui aussi, pour ravir les papilles sans oublier les pains d’épices et les bonbons au miel.

Il y a toujours les exceptions qui confirme la règle avec les produits artisanaux crétois, huile, olives de kalamon, miel de thym…

de même que la charcuterie Corse de montagne où l’on pouvait trouver saucissons, jambon et assiettes de dégustation. Ces deux stands ont apporté un peu d’exotisme et de soleil méditerranéen.

Pour bien préparer les fêtes de Pâques, rien de mieux que de commander du saumon préparé et fumé artisanalement par Jean, saumon qui pouvait s’acheter lors de ce marché et être consommé en entrée lors du week-end.

Les plaisirs gourmands d’Isa, riches en couleur et en douceur, ils sont appréciés aux pauses goûters, aux instants détentes… Petits et grands pouvaient se laisser tenter par les jolis cornets et paquets de friandises.

Viandes bovines, poulets, terrines,... Au stand Les Délices de nos campagnes, les visiteurs avaient, à portée de main, de quoi tout acheter pour faire un bon plat de viande. Le 6 mai 2023 le "Gaec du Grand Coppis" fera son 7ème marché de printemps à la ferme.

Bœuf ou agneau il y avait le choix sur le marché. La "Bergerie de la Saugerie" proposait de la viande d’agneau, viande qu’il est aussi possible de trouver au magasin du Gaec du Grand Coppis.

D’autres avaient juste à lever les hayons pour présenter les produits, à l’image des "Douceurs du Monde" avec tout son lot de gâteaux de diverses régions et pays, salés ou sucrés…

Un stand de bijoux faits main a permis aux acheteurs et acheteuses intéressés d’acquérir un modèle unique. Ils avaient le choix entre les boucles d'oreilles, les bracelets, les pendentifs, les broches…

Cette année, pour le confort des animaux, il n’y avait pas de vache ni de veau sur le marché.

C.Cléaux