Quoi de neuf du côté des rugbymen givrotins ?

Le dernier week-end du côté de l'Entente était plutôt sage. L'Ecole de Rugby pour les U8, U10 et U12 était à l'entraînement. Le prochain tournoi est fixé le 1er avril à Mâcon avec le Challenge Joly.

Les U14 (entente Chagny/Givry-Cheilly/Couches) jouaient à Genlis contre le Stade Dijonnais et terminent sur une défaite 38-21. Pour le Coach Jérôme Legouhy, « Les deux équipes ont eu du mal à rentrer dans le match. Notre entente a dominé territorialement, mais sans conclure, par manque d'investissement. À la fin du première tiers-temps, les dijonnais ont pris confiance et ont monté en rythme ; deux essais non transformés pour mener 10 à 0.

Après une grosse remontée de bretelles à la première pause, nos joueurs se sont réveillés et ont retrouvé leur niveau. De bons enchaînements des avants, bien relayés en trois-quarts se sont traduits par trois essais transformés, pour un score de 10-21 pour le CGCC à la fin du deuxième tiers-temps.

On s'attendait à une grosse réaction des dijonnais pour cette dernière période. Celle-ci ne se fit pas attendre, et nos joueurs ont bien résisté dans un premier temps. Mais des décisions arbitrales contestables nous ont obligés à rester dans notre camp. Ceci s'est traduit par deux essais transformés suite à plusieurs temps de jeu et à des débordements sur les ailes, conséquence de notre point faible sur le replacement défensif sur la largeur.

Dijon a donc pris les devants en menant 24-21 à moins de 10 minutes de la fin. Nous avons eu l'occasion à trois minutes de la fin de repasser devant en jouant à la main une pénalité à 5 mètres de l'en-but dijonnais, malheureusement nous ne parvenons pas à marquer ; pire, on encaisse un essai sur la contre-attaque. Puis, avec le moral en berne, on encaisse un autre essai dans les arrêts de jeu.

Un score final de 38-21 qui ne reflète pas la physionomie du match »

Prochain match le samedi 1er avril



Du côté des U16 (entente Chagny/Givry-Cheilly/Couches) - Match à Chagny contre Alliance 5 Vallées (Chablis, Tonnerre, Avallon, Montbard et Chatillon-sur-Seine) et victoire 25-0 par forfait

Prochain match le samedi 25 mars à Dole



Les U19 (entente Chagny/Givry-Cheilly/Couches) étaient en repos

Prochain match le samedi 25 mars à Pontarlier



Les seniors aussi étaient en repos

Prochain match le dimanche 26 mars à Cheilly-lès-Maranges contre Auxonne