Rassemblement du team Alpine Renault chez Renault Sodirac Chalon

Plus de 40 ‘Alpine Renault’ et 80 personnes présentent à l’événement !

Vendredi 24 Mars à partir de 8 heures, le Centre Alpine du Groupe Renault Thivolle de Villefranche-sur-Saône avait donné rendez-vous à ses clients pour une journée d’animation axée sur le sport automobile.

Co-organisée par le Rallye de la Côte chalonnaise, les propriétaires de ces voitures de sport commençaient par un petit déjeuner mis en place au garage Renault Sodirac Chalon-sur-Saône où Alexandre Cousty, son Directeur, assisté de ses collaborateurs, avait fait les choses en grand pour l’accueil des pilotes.

Après l’attribution d’un kit rallye, ces derniers étaient invités à partir de 9 heures, de prendre la direction du Creusot pour accéder au circuit Cristophe Vaison pour quelques tours de piste sur toute la matinée, sous la surveillance du pilote professionnel et de son complice Emanuel Guigou (10 fois champion de France des rallyes à droite sur la photographie).

Après un repas, les pilotes étaient conviés à participer à une ‘mini spéciale’ d’une dizaine de kilomètres sur un tronçon délimité et sécurisé de la commune de Châtel Moron. S’en suivait la visite du château de Buxy et d’une dégustation des vins du domaine de Laurent Cognard. Clin d’œil à Jean Claude Andruet le plus ancien des pilotes, 2 fois champion de France des rallyes, qui a remporté le rallye Monte-Carlo en 1973 et qui a participé plusieurs fois à la course des 24 heures du Mans.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B