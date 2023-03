Info-Chalon a rencontré Lisa Bicheray à l’occasion de la Semaine de la Danse qui se profile et qui nous explique comment ce grand événement prend forme

Lisa Bicheray est arrivée au Conservatoire du Grand Chalon fin 2018 en tant que professeure de danse contemporaine. En novembre 2021, elle prend la coordination du département danse et est aujourd’hui, conseillère aux études chorégraphiques. Nous la rencontrons dans son bureau afin d’en savoir plus sur La semaine de la Danse, qui plus est, fêtera cette année sa 20e édition !

20 ans ! Focus sur les anciens et le participatif

Cette édition anniversaire fait le plein de surprises. L’accent est mis sur les anciens du Conservatoire. « On accueillera un étudiant de chaque discipline (Jazz, contemporain, classique et hip-hop) devenu professionnel. On aura un temps d’échange avec Philippe Cheloudiakoff (mercredi à la fin du spectacle de 14h). On a aussi voulu des formats participatifs, un au début de chaque spectacle avec un radio-guidage créé par le chorégraphe Denis Plassard. Et puis surtout un événement DJ Set est prévu samedi en soirée ouvert à tous et toutes pour enflammer le dance floor, on laisse ses complexes au vestiaire et on se fait plaisir !».

Pour découvrir tout le programme : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/semaine-de-la-danse-2023

Une organisation interne bien huilée

« Au Conservatoire, les projets pour ce grand rendez-vous danse sont pensés dès la rentrée de septembre pour qu’ils aient le temps de se déployer », nous explique Lisa Bicheray. « Les associations de danse du Grand Chalon qui participent également activement à cette Semaine de la Danse sont contactées en novembre, et à la fin du mois de décembre les informations principales sur toutes les chorégraphies qui vont être présentées sont réunies. Les plannings, quant à eux, sont finalisés au mois de janvier. »

Cette année, pour les 20 ans de la Semaine de la Danse, des surprises sont prévues et le travail ne manque pas : supervision globale, contact avec les Compagnies invitées et gestion administrative autour de leur venue, travail avec la chargée de production, avec l’administratrice, le service communication... « Toute l’équipe est engagée dans ce projet et l’on est arrivé à avancer dans des délais confortables », précise-t-elle.

Entre répétions et spectacles, l’Auditorium affiche 3 semaines pleines d’occupations

Cette semaine dense bouscule quelque peu l’organisation des cours ; modifications ou annulations éventuelles sont à prendre en compte, la communication avec les familles et le collège qui porte les classes CHAM (Classe à Horaires Aménagés Musique) et CHAD (Classe à Horaires Aménagés Danse), primordiale. Lors de cet échange, nous découvrons que tous les spectacles commenceront avec les élèves de 3e année danse classique car le plateau doit être parfaitement propre et ne doit pas glisser pour assurer la parfaite sécurité des danseurs sur leurs pointes.

Cette année encore voit une belle participation des associations de danse du territoire. « Le Conservatoire est une institution publique qui a une mission de rayonnement. Il met à disposition un plateau très grand qui est particulièrement bien adapté à la danse avec un tapis de danse récent et beaucoup de possibilités de lumières », nous explique Lisa Bicheray ; c’est donc pour les associations une vraie opportunité de visibilité et d’évoluer durant leurs représentations dans des conditions professionnelles encadrées par des régisseurs.

« C’est l’idée de considérer que la danse doit être accessible à tous, que ce soit en pratique amateur ou professionnelle. Les arts ont un vrai pouvoir émancipateur et civique. Permettre à chacun d’avoir accès à la culture est l’un de nos objectifs. Et même si au Conservatoire, on touche un très large public – mais on ne peut pas toucher tous les publics – les associations sont là… Nous sommes fiers que cette Semaine de la Danse se fasse à leurs côtés », poursuit-elle.

La Semaine de la Danse en chiffres…

Cette année, c’est une vingtaine d’associations qui participent à ce grand événement. Ce sont en tout, associations et Conservatoire confondus, 120 passages au plateau qui sont prévus ; 280 élèves du Conservatoire, 700 personnes pour les associations ! « C’est un événement qui voit passer 1000 danseurs sur le plateau ! Il n’y a pas de thématiques imposées sur cette Semaine de la Danse, ce qui permet d’avoir des propositions très diversifiées, des styles et âges différents, des musiques et chorégraphies différentes. C’est très large et c’est ce qui plaît au public ».

SBR - Photo transmise par Lisa Bicheray pour publication