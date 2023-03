FESTIVAL LES UTOPIKS du 28 mars au 7 avril : 'Les Petites Géométries'

Un très joli voyage surréaliste et poétique qui enchante aussi les plus grands !

Tout public dès 3 ans !

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent. La tête emboîtée dans des cubes noirs, elles font défiler sous leur craie un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré ou des visages aux multiples émotions… Grâce à des microphones qui captent les bruits et les sons gutturaux produits à l’intérieur des boîtes, un univers sonore vient compléter l’étonnant kaléidoscope d’images.

Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une histoire sur les possibilités de communiquer autrement que par la parole qui se joue sur scène. Mais aussi de chercher ce que racontent les gestes, de comprendre le pouvoir du langage non verbal et d’imaginer les milliers d’expressions qui animent Les Petites Géométries.

Ce spectacle offre plusieurs lectures et revêt une dimension ludique et métaphysique, simple et complexe, drôle et tragique.

MER 29 MAR 2023 — 16h ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR

SAM 1 AVR 2023 — 17h ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/les-petites-geometries

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Antoine Aubry