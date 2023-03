Un kit de toilettes japonaises qui séduit de plus en plus

Une personne utilise en moyenne 85 rouleaux de papier hygiénique par an. Un véritable impact pour la planète puisque pour fabriquer un seul rouleau, il ne faut pas moins de 178 litres d'eau ! Partant de ce constat, Inès Ben Halima et Iodelle Journay, deux anciennes étudiantes en école de commerce, ont eu l'idée de lancer Jhana, un kit de toilettes japonaises. Doté de deux buses de lavage rétractables (jet avant et jet arrière), le bidet se fixe sous le battant des W.-C. en quelques minutes. Pas besoin d'électricité pour le faire fonctionner : il se raccorde tout simplement à l'arrivée d'eau de la chasse. Une fois installé, actionnez doucement les buses grâce au bouton de contrôle et rincez durant 30 à 60 secondes. En plus d'être un véritable allié en cas de menstruations, de post-partum ou de petits maux intimes, le bidet Jhana permettrait d'économiser 75 % de papier toilette. Hygiénique et écologique !