MARATHON DES VINS 2023 - Montagny les Buxy a mobilisé tout le monde

Tout le village s'est paré de ses plus belles couleurs afin de marquer le coup ce dimanche, accueillant plusieurs centaines de marcheurs nordiques. Une belle opération qui a suscité la mobilisation de dizaines de bénévoles afin que le parcours et l'accueil soient pleinement opérationnels. Et franchement ça valait bien l'effort ! Bravo à toutes et à tous !