FESTIVAL LES UTOPIKS du 28 mars et 7 avril : 'Le Théorème du pissenlit'

Portant le récit en chœur et en corps, quatre comédien et comédiennes et un diaboliste invitent le spectateur à imaginer un ailleurs. D’une voix, ils affirment qu’une simple parole peut être révolutionnaire.

Tout public dès 9 ans !

« Imagine ! » Au Pays-de-la-Fabrique-des-Objets-du-Monde, Tao et Li-Na habitent le village du rocher. Leurs parents partis travailler à la ville, les deux enfants vivent avec les anciens et s’amusent, livrés à eux-mêmes et libres de leurs jeux. Mais le jour de ses 13 ans, Tao doit quitter le village. Désespérée, Li-Na part sur ses traces et, au terme d’un périlleux voyage, retrouve son ami épuisé par l’usine. Elle rejoint la chaîne et rencontre d’autres gamins, éteints comme lui. Pour dénoncer le travail illégal des enfants, Li-Na commet la plus fantasque des insurrections.

Alertés par les questions de liberté, d’union et de désobéissance, Olivier Letellier et Yann Verburgh sont convaincus qu’un geste poétique peut engendrer d’incroyables conséquences politiques. L’histoire qu’ils façonnent met en rapport les objets manufacturés et le conditionnement des imaginaires.

MER 29 MAR 2023 — 19h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/le-theoreme-du-pissenlit

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Raynaud de Lage