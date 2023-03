Auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices… du bassin chalonnais, ils étaient présents sur la 7ème édition du Salon du Livre Jeunesse (1)

Rencontre avec Aurélie Philemy

Cette chagnotine mais chalonnaise d’adoption possède son cabinet médical sur Chalon-sur-Saône en tant que psychomotricienne, elle est aussi formatrice en gestion émotionnel de l’enfant et conférencière. Egalement autrice d’un livre intitulé ‘Mes amis les émotions’ et créatrice d’un jeu qui se nomme ‘l’Archipel des émotions’, Aurélie était présente sur le Salon du livre Jeunesse et a accepté de répondre aux questions d’info-chalon.

Aurélie que nous raconte votre livre ?

A.P : « Il faut savoir que pour mieux aider les enfants à mieux gérer leurs émotions ainsi que pour les parents aussi - car il y a des informations pour les parents dedans - on va détailler les caractéristiques des émotions et de leurs rôles : par exemple, la colère cela donne de l’énergie pour vaincre des obstacles ‘comme pour la Révolution par exemple. S’il n’y avait pas eu de colère, il n’y aurait pas eu de Révolution’ ; La peur car elle permet de chercher des informations pour se protéger… On va trouver aussi 4 moyens pour mieux gérer ses émotions : Le soufflet que l’on trouve dans chaque livre, bouger car les enfants doivent ne pas rester inactif, dire les choses car c’est les partager et se faire aider par les autres ‘parents, amis…’ ».

Et votre jeu alors ?

A.P : « Concernant mon jeu, c’est pour aider les enfants à accepter leurs émotions car quand on accepte son émotion, elle devient plus petite. Un jeu où les parents ou amis doivent aussi raconter des souvenirs d’émotions comme quand ils ont eu peur, quand ils ont été fiers, quand ils ont eu honte… et cela permet, à tous, de mieux accepter ses émotions. C’est un jeu coopératif où pour enlever les rochers du jeu, il faut se faire chacun un compliment ! ».

Vous pourrez, très prochainement, rencontrer aurélie en séance de dédicaces à la FNAC le samedi 29 avril à 15 heures.