Auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices… du bassin chalonnais, ils étaient présents sur la 7ème édition du Salon du Livre jeunesse (2)

Rencontre avec Caro-lyn, autrice de Manga

Cette grand-chalonnaise, autodidacte est autrice de mangas depuis presque 20 ans (2004) proposait sur son stand une dizaine de ses albums. Si elle explique que pour la réalisation d’un album cela lui prend 2 000 heures de travail, elle a confié à info-chalon comment tout a commencé.

C : « Jai commencé à aimer le manga en fin des années 1990. Or à cette époque, il n’y avait rien sur internet et il n’y avait pas de livre de manga à Chalon. A partir d’un livre manga, j’ai donc appris en observant, en recopiant, en calculant les mesures, en comprenant les symboles et les différents types de plans dans les cases. J’ai eu aussi la chance au collège d’avoir un professeur qui adorait le cinéma et qui m’avait expliqué, les différentes prises de plans du 7ème art. J’ai donc reproduit cette façon cinématographique que j’ai scénarisée par la suite. Je suis fière de vous présenter aujourd’hui mon dernier album ‘KuRo YuKi ! ».