Les Français prêts à des sacrifices pour épargner

Alors que l'inflation met à mal le pouvoir d'achat des ménages, l'augmentation des prix de toutes parts ne semble pas empêcher les Français de vouloir mettre de l'argent de côté. C'est en tout cas ce qu'il ressort d'un récent sondage réalisé auprès d'un peu plus de 2000 personnes par Yomoni.fr, un pure player proposant de la gestion d'épargne en ligne.

Ainsi, 62 % des participants se disent prêts à faire des sacrifices pour épargner, sachant que le chiffre grimpe à 66 % chez les millénials. Si la génération Z préfère avant tout rogner sur son budget alimentation pour réaliser des économies (62 %), le reste de la population entend réduire en priorité les dépenses dédiées aux vacances pour pouvoir abonder son bas de laine.

Pour autant, ces efforts semblent bien acceptés puisque seulement 19 % des sondés disent mal vivre ces sacrifices au sein de leur famille. D'ailleurs, les personnes interrogées sont unanimes : non seulement l'épargne est essentielle, mais elle doit aussi se faire le plus tôt possible et, dans l'idéal, dès la naissance (pour 91 % des participants).

Et la régularité est de mise pour pouvoir faire face aux coups durs ou tout simplement financer ses projets. Sur les quelque 2 000 individus de l'étude, 51 % arrivent en outre à mettre de l'argent de côté tous les mois et 20 % tous les trimestres. Les baby-boomers sont ici les plus réguliers (57 % épargnent de façon mensuelle), suivis des millénials (52 %), puis de la génération X (51 %) et enfin Z (43 %).



