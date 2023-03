Votre compagnon à quatre pattes s'est un peu empâté ces derniers mois ?

En France, on estime que 30 % des chiens et 35 % des chats sont en surpoids, comme l'indiquait l'École nationale vétérinaire d'Alfort en 2019.

Or, ce phénomène est source de nombreux problèmes de santé pour nos boules de poils, les prédisposant à de nombreuses maladies, telles que diabète, hypertension artérielle, arthrose, troubles cardiaques et cancers, réduisant ainsi leur espérance de vie de près de 10 mois par rapport aux animaux présentant un poids idéal. Leur embonpoint peut même fortement détériorer leurs conditions de vie, en les empêchant de profiter pleinement des joies de la promenade, de jouer ou de faire de l'exercice. Si votre animal de compagnie est concerné par ce problème, il est important d'agir promptement. On vous livre nos astuces pour l'aider à retrouver la ligne et la forme.



BIEN DOSER SES PORTIONS

Cela tombe sous le sens, mais pour que votre petit compagnon conserve un poids normal, il doit consommer des quantités de nourriture adaptées à ses besoins, et donc à sa taille. Pour cela, respectez les doses recommandées par les nutritionnistes vétérinaires, qui figurent généralement sur les paquets de croquettes. Veillez à bien lui donner les portions conseillées pour son poids de forme idéal, et non pour son poids actuel – mais ne lui donnez pas moins non plus. En réduisant ainsi les calories ingérées, il devrait petit à petit se délester de ses kilos superflus. Bien entendu, évitez de lui donner vos restes de repas, morceaux de biscuits et autres petits bouts de fromage qui peuvent avoir un impact non négligeable, en particulier chez les chiens de petite taille.



MISER SUR LES BONS NUTRIMENTS

Le régime alimentaire naturel de nos chiens et chats se compose essentiellement de protéines, et notamment de viande. En introduisant une trop forte proportion de glucides, il n'est donc pas étonnant qu'ils prennent du poids ! Faites donc attention aux macronutriments que contiennent les croquettes et les friandises de votre compagnon, et n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire pour qu'il vous aide à choisir des marques dont les produits sont hautement protéinés. Enfin, pour augmenter la sensation de satiété de votre boule de poils sans trop accroître son apport calorique, ajoutez des aliments riches en fibres à ses repas, tels qu'épinards, haricots verts ou brocolis.



FAIRE ATTENTION À L'HYDRATATION

Comme chez les humains, la sensation de soif est parfois confondue avec l'appétit, et il n'est pas rare que nos compagnons à quatre pattes se tournent vers la nourriture (en particulier les boîtes) pour se désaltérer. Veillez donc à ce qu'il ait toujours à disposition une pleine gamelle d'eau propre et fraîche. N'hésitez pas non plus à humidifier les croquettes afin que votre animal se sente plus rapidement rassasié, même après avoir avalé de petites quantités. Enfin, les chiens et chats appréciant l'eau courante, vous pouvez éventuellement remplacer sa gamelle classique par une fontaine à eau.



AUGMENTER SON ACTIVITÉ PHYSIQUE

Et oui, comme pour les humains, plus votre animal se dépensera, et plus il brûlera de calories et donc finira par perdre du poids ! Pour cela, rien de bien sorcier : augmentez simplement petit à petit la distance des promenades de votre toutou, et intensifiez leur allure, par exemple en trottinant, voire en courant pendant 1 minute toutes les 5 minutes. Dans un parc, sur la plage ou tout simplement dans votre jardin, le classique lancer de bâton ou de balle fait aussi des merveilles !

Quant aux chats, qui pour la plupart n'apprécient pas d'être baladés avec un harnais et une laisse, vous pouvez les stimuler en jouant avec eux, à raison d'une trentaine de minutes par jour. Laser, peluche au bout d'une canne ou petite balle, tout est bon pour les faire courir et sauter !



REMPLACER SES FRIANDISES

L'excès de petites friandises, y compris celles spécialement prévues pour félin et canidé, peut également être en cause dans cette prise de poids. Réduisez donc leur quantité, ou remplacez-les par des options plus saines, comme un petit morceau de poulet, ou tout simplement un gros câlin !



Lauren Ricard