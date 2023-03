Diplômées infirmières en 1982 à Chalon, c'était séance retrouvailles

En juin 1982 après 3 années d'études d'infirmiers (ères), une nouvelle promotion voyait le jour à Chalon sur Saône. 30 élèves (à l'époque on ne parlait pas encore d'étudiants !) avaient réussi leur examen et s'apprêtaient à entrer dans la vie active, avec des choix géographiques divers pour chacun et chacune.



41 ans après, 14 d'entre elles et 2 formatrices se sont retrouvées pour... le plaisir de garder le lien, se remémorer certaines anecdotes , échanger sur les parcours de vie de chacune...et prendre simplement plaisir à être ensemble.



Avant cela, tout un travail de recherches a été entrepris pour retrouver les coordonnées de toute cette promotion !

Samedi 25 mars a été l'occasion de se réunir autour d'un déjeuner. La 4ème retrouvaille depuis une quinzaine d'années.

Si à ce jour la plupart ne sont plus en activité , certaines ont fait le déplacement depuis la Haute Savoie, la Suisse, le Jura, la Bretagne, la Côte d'or, Rhône Alpes et autres villes du département.

C'est le restaurant "le Toqu'art", privatisé pour l'occasion, qui a accueilli le petit groupe et permis de passer un très agréable moment...à renouveler dans la décennie à venir!