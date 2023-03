A faire en mars dans vos jardins - Diviser et planter les artichauts

On déguste de l'artichaut les boutons floraux, avant que ceux-ci ne s'ouvrent pour laisser s'épanouir au grand jour leurs magnifiques fleurs teintées d'un très beau bleu ou violet lumineux. À tel point que la plante mériterait sa place dans un massif ornemental. Et c'est là l'un des dilemmes majeurs du jardinier : faut-il manger l'artichaut ou en admirer la fleur ? Vaste débat qu'il faut trancher en son âme et conscience, car comme disent les Grecs, un peuple philosophe, « on ne peut pas avoir la tarte intacte et le chien rassasié ». Qu'à cela ne tienne, d'ici les premières récoltes du mois de mai, les artichauts et la réflexion de notre homme ont le temps de mûrir.



TROIS POSSIBILITÉS

Il existe trois manières d'installer des artichauts dans son jardin : le semis, l'œilletonnage ou les plants du commerce. La plus difficile est le semis, car les levées sont inégales et les plants encore très sensibles au froid. De plus, on perd un an de récolte, le temps que le pied arrive à maturité productive. En revanche, le choix de la variété d'artichaut, qu'il s'agisse du vert ou du violet, est large et le prix des graines modique. Le plus intéressant est sans doute l'œilletonnage, à condition de savoir s'y prendre pour prélever les rejets et d'avoir accès à un pied mère pour les récupérer. Bien sûr, le choix de la variété est imposé, mais si l'opération est bien faite et que les œilletons prennent racine, on peut obtenir de nombreux plants, avec une petite production d'artichauts dès la première année (2 à 3 fleurs) puis une douzaine à partir de la deuxième. Enfin, le recours aux plants du commerce permet de se lancer à partir de rien et d'avoir une reprise quasi garantie. La plupart d'entre eux étant des rejets de l'année, il faut compter le même délai de fructification que pour l'œilletonnage. Quant au choix des variétés, il est généralement, hélas, assez limité.



PRÉPARER LA PARCELLE

Les artichauts sont des légumes vivaces, qui restent en place toute l'année. Il faut donc leur prévoir un emplacement dédié à long terme. Comme il s'agit de grandes plantes mesurant environ 1,50 m de hauteur pour 1 m de largeur, ne prévoyez pas plus d'un pied par mètre carré. Le sol doit être travaillé en profondeur (20 cm) et la terre émiettée. Comme ils apprécient les sols humifères, faites un apport important de compost ou de fumier d'environ 25 litres par mètre carré (5 pelletées) à la plantation, à mélanger à la terre de surface.



LA PLANTATION

Prévoyez des trous d'environ 25 cm de côté et de profondeur, au fond desquels, en terre argileuse, vous n'hésiterez pas à épandre un lit de gravier (5 cm) pour faciliter le drainage. En effet, l'artichaut pourrit facilement dans les sols gorgés d'eau en hiver. Remplissez le trou avec un mélange à 50 % de votre terre amendée et de terreau. Plantez les plants ou les œilletons après les avoir « habillés », c'est-à-dire rabattu les feuilles aux deux tiers, pour éviter l'évapotranspiration. Arrosez copieusement et paillez généreusement les pieds. En cours de saison, veillez à ce que l'arrosage maintienne un sol humide en permanence car la plante souffre beaucoup en terrain sec. Maintenez un paillis du printemps à l'automne, pour garantir la fraîcheur du sol et contribuer à son humification.