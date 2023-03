Encore un joli week-end pour l'entente Givry-Cheilly

Le RGC était bien présent au marathon des vins de la Côte Chalonnaise à Givry avec notamment une buvette conjointe avec le club de foot US Givry/Saint-Désert. L'occasion d'adresser un grand bravo aux bénévoles pour la préparation et cette journée intense !!



L'école de Rugby pour les U8/U10/U12 était au repos mais certains petits ont couru samedi après-midi au Marathon des vins. Le prochain tournoi sera le challenge Joly ce samedi à Mâcon



Les U14 (entente Chagny/Givry-Cheilly/Couches) était également au repos. Le prochain match se jouera ce samedi au Creusot



Les U16 (entente Chagny/Givry-Cheilly/Couches) jouaient à Arbois contre Pasteur XV (entente Arbois/Dole) avec une défaite 31-17

Pour le Coach Julien Vaginet : « Nos joueurs ont fait énormément de fautes, manque de plaquage et surtout l'envie de jouer n'y était pas. Très belle équipe en face qui a bien joué. Maintenant, nous allons oublier ce match et préparer le prochain. Je sais que nos joueurs vont tout donner pour finir premiers de leur poule (nous les coachs, on croit en eux). »Prochain match le samedi 8 avril à Auxonne contre Auxonne/Genlis



Les U19 (entente Chagny/Givry-Cheilly/Couches) jouaient à Pontarlier contre le CA Pontarlier Rugby et une défaite 67-0. Pour le Coach Gaëtan Jury : « On était très mauvais. On a été bouffé en mêlée, en touches, dans les mauls, dans les rucks. On a été inexistant pendant la première mi-temps, on est resté dans le bus. La deuxième mi-temps, on a eu un sursaut d'orgueil grâce au vent où on a joué 10 minutes sur l'ensemble du match. On n'a pas pu tenir le ballon en face d'une très très belle équipe qui mériterait d'être en finale à Besançon. » Prochain match ce samedi à Givry contre Auxigennes (entente Auxerre/Migennes/Toucy)





Les seniors jouaient la 6ème journée (2ème match retour) contre le RC Auxonnais avec victoire 70-7

Pour le Coach Jonathan Guénard : « Notre objectif était de ramener 5 points. Auxonne s’est déplacé à 13, ce qui nous a obligés à jouer à 13. Du coup, match gagné avec les 5 points, ce qui nous ouvre les portes de la finale régionale à Beaune le 29 avril. Nous remercions les joueurs d’Auxonne d’avoir joué le jeu, de s’être déplacés à 13 quand-même pour ne pas faire forfait et de nous avoir permis de jouer ; très bel esprit rugby !

Ce match d’entraînement nous a fait courir, mais nous n’avons pas pu beaucoup travailler devant, comme nous jouions à 6. Mais derrière, nous avons pu. Pour le match important la semaine prochaine contre Baume-les-Dames, si nous voulons rester invaincus, il faudra être bien meilleur. »

Prochain match ce dimanche à Baume-les-Dames