La Foulée des Petits Ceps perturbée par la pluie

En parallèle du Marathon des Vins, les enfants de la Côte chalonnaise ont également couru ce samedi, quelques-uns grimés à l'instar des marathoniens adultes. Certains avaient déjà participé vendredi dernier à la course des écoles.

La première classe d'âge à partir à 14 h était celle née entre 2012 et 2014, avec un parcours d'un kilomètre et demi dans les vignes à l'arrière du collège du Petit-Prétan et passant par le domaine Besson.

Avant le départ une demie-heure plus tard des 5-8 ans pour une distance légèrement inférieure, le Monocycle de Mellecey a donné une démonstration des talents de ses élèves, entre vélo à une roue, slalom entre les plots et saut d'obstacles, voire en conciliant équilibre et dribble de basket-ball.

Malheureusement, la pluie s'est invitée peu après le début de la seconde course, sans pour autant s'inscrire dans la durée. En lot de consolation de ces intempéries, les jeunes coureurs auront reçu une médaille, un diplôme et un sac de ravitaillement.