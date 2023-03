AVIS DE DECES - Monsieur Roger ALUZE

LUX - ÉPERVANS - SEVREY - CHALON-SUR-SAÔNE



Madame Lucette ALUZE, son épouse ;

Christine et Pascal, Fabienne et Stéphane, Laurence, ses filles et leurs conjoints ;

Nicolas, Pauline et Philippe, Chloé et Benoît, Ophélie, Robin et Juliette, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Léo, son arrière-petit-fils ;

Gérard, son frère ;

ses belles-sœurs et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger ALUZE



survenu le 25 mars 2023,

à l'âge de 80 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 31 mars 2023, à 10h30, en l'église de Lux.

Roger repose à la maison funéraire de Roc-Eclerc à Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.