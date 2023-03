AVIS DE DECES - Madame Jacqueline MICHELOT

CHARRECEY



Pierre et Nicole MICHELOT,

Bernadette et Michel DUCHESNE,

Jeanne-Marie MICHELOT,

ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Jacqueline MICHELOT



survenu le 24 mars 2023

à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 30 mars 2023 à 15 heures, en l'église de Charrecey, suivies de l'inhumation dans l'intimité familiale.

La famille rappelle à votre souvenir,

André

son époux,

et

Bernard et Jean-Marc

ses fils.

Condoléances sur registre.