Mise à l’honneur par la Mairie de Chalon-sur-Saône du 80ème anniversaire du bateau de guerre l’Aconit après ses exploits du 11 mars 1943

Un bateau de guerre reconnu et qui avait déjà été décoré par le Général De Gaulle

Mardi 28 mars, à 11 Heures 45, après le vernissage de l’exposition ‘l’Aconit au fil de l’histoire’ qui prend place sur le quai des Messagerie à Chalon-sur-Saône en présence de Marie Mercier, Sénatrice , de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, du Capitaine de frégate Jean Bertrand Guyon, Commandant de la Frégate Aconit, de Bruno Legourd, 1er Ajoint à la Ville de Chalon, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, de Jean-Michel Morandière : 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, de Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des Associations, de Serge Rosinoff, Conseiller Municipal chargé de Mission de la mémoire et du monde patriotique, de Monique Brédoire, Chargé du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, des officiers et sous-officiers de l’Aconit, des élèves des deux classes défenses du collège Jean Vilar assisté de la Principale ,et de leur professeur Vincent Compagnon… se déroulait une cérémonie commémorative au Monument Aux Morts pour rendre hommage à l’équipage de L’Aconit qui le 11 mars 1943 alors qu’ils étaient en pleine mer ont réussi l’exploit, coup sur coup, de couler deux sous-marins ennemis ‘allemands) rendant de ce fait un fier service aux enjeux de la guerre.

Et un dépôt de gerbes par Gilles Platret et Jean Bertrand Guyon,

S’en suivait une réception au Salon d’Honneur de la Mairie. Extrait des discours prononcés :

Gilles Platret : « Commandant ! Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités ! Je remercie bien évidement tous les officiers et sous-officiers ici présents. Je salue également l’équipage de l’Aconit qui nous fait l’honneur, le véritable honneur de venir à Chalon-sur-Saône pour faire vivre une fois de plus les liens d’amitié qui nous unissent. Vous l’avez vu dans l’exposition, depuis 1992 et la signature de Dominique Perben du contrat de parrainage, je trouve que les choses vont bien. Nous allons ensemble sans jamais couper les ponts maintenus les liens malgré la crise épidémique qui avait toutes les raisons de nous séparer et bien son jumelage, son parrainage fonctionne très bien. Dans tous les cas, nous, nous le vivons avec beaucoup de bonheur et nous sommes tellement heureux aujourd’hui de vous recevoir pour cette cérémonie ainsi que les jeunes des classes défense du collège Jean Vilar […] Je remercie d’ailleurs Mme la Principale du Collège Jean Vilar et Monsieur Compagnon pour le soin qu’ils ont eu à faire vivre la classe défense qui peut s’appuyer sur deux piliers de la défense à Chalon : bien sûr la frégate furtive l’Aconit mais également la Base Pétrolière inter-armée […] Ce qui nous réunis aujourd’hui mon Commandant, Mesdames et Messieurs, c’est un anniversaire que nous voulons pas laisser passer : la commémoration du 11 mars 1943 […] Le 11 mars 1943 en effet, un exploit unique dans les forces françaises navales libres, l’Aconit envoyait par le fond et coup sur coup 2 sous-marins ennemis, c'est-à-dire 2 sous marins-allemand et rendait ainsi un fier service aux enjeux de la seconde guerre mondiale. C’était un exploit qui a été immédiatement reconnu et honoré par le Général De Gaulle qui en décora le bâtiment […] a souhaité que l’Aconit, mot anglais car bateau anglais à cette époque là reste et fleurisse régulièrement dans la marine française. C’est une faveur, un signe et c’est une faveur que l’Aconit fait vivre aujourd’hui, non seulement dans sa 4ème génération mais également en renouvelant ses matériels, préparant une nouvelle vie. En effet, d’ici quelques mois, à l’issu de lourds travaux qui sont en cours à bord, l’Aconit reprendra la mer […] On a véritablement quelque chose qui tient à l’essentiel car le but de toute société, c’est de protéger les membres qui la composent, pour cela, il faut droit à l’esprit de la défense et pour cela merci à l’Aconit et vive notre parrainage ! ».

Jean Bertrand Guyon : « Je voulais surtout vous remercier de nous accueillir aujourd’hui pour cette inauguration et pour l’énergie que vos équipes ont consacré à sa préparation, pour mettre en valeur ce 80ème anniversaire qui est particulièrement important pour l’équipage et commémorer cette histoire qui nous enseigne et nous-oblige, il faut le savoir à tirer parti de ce qu’on vécu nos anciens. On doit nous aussi s’en sentir capable et ce n’est pas un poids que l’on doit porter […] Les fourragères que l’on porte sur nos épaules à bord de l’Aconit, rappelle la croix de guerre et la croix de libération qui a été décerné au bâtiment et à nos anciens […] On est tous capables de faire ce que les marins de l’Aconit ont fait à cette époque là ! […] Nous rentrons dans une phase de rénovation du bateau qui va lui permettre d’avoir une capacité rénovée puisqu’on aura l’installation d’un nouveau sonar, , d’un nouveau système de combat, d’un nouveau système de supervision, d’armement… afin de pouvoir affronter des défis d’un monde qui change. Plus que jamais la Marine sera en 1ère ligne de ces défis, face à une telle appropriation de la mer, face à une montée, une désinhibition des puissances étrangères sur la mer et donc la Marine Nationale a pleinement son rôle à jouer. Elle se retrouvera donc au 1er rang de cette montée des tensions. Une nouvelle fois merci de nous recevoir et de faire profiter aux chalonnais de ce moment de l’histoire qui relate les fait d’armes de 1943 et bravo à vous tous ! ».

S’en suivait un échange de cadreau.

Le photoreportage info-chalon .com

J.P.B