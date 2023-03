‘L’Endormi’, un récit-rap percutant pour les 200 élèves présents au Théâtre du Port Nord

Dans le cadre du festival Les Utopiks porté par l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, le récit-rap ‘L’Endormi’ mené au plateau par Marc Nammour (écriture rap, interprétation) et Valentin Durup (musique live) a investi le Théâtre du Port Nord ; l’occasion pour environ 200 élèves, mercredi 29 mars matin, d’une séance scolaire qui a touché son public entre moment rap et profonde réflexion.

Lorsque Marc Nammour, rappeur et poète, rencontre Sylvain Levey, auteur, ils décident de créer une pièce où se conjuguent théâtre et rap autour du fait divers d’un adolescent tué par une bande rivale pour un motif futile. Ici, c’est Victoire, la sœur de la victime - à qui on a caché la vérité qu’elle finira, du haut de ses 10 ans, par découvrir - qui raconte. Ici, encore, on a changé, l’issue de l’histoire parce qu’à tout âge, on a besoin de continuer à espérer, à rêver.

Le récit, même s’il est adressé à la jeunesse, est puissant, sans détour. La voix du narrateur et chanteur, accompagné du musicien Valentin Durup, est profonde et sublime et la mise en scène qui invite à la projection, à l’imagination, a été confiée à Estelle Savasta. En fin de spectacle, les élèves ont pu échanger pendant quelques minutes avec les deux artistes sur scène.

‘L’Endormi’ a éveillé les consciences et a invité à ne jamais perdre espoir.

SBR

Le festival Les Utopiks se poursuit : https://www.espace-des-arts.com/saison/festival-les-utopiks-22-23