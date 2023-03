Les déguisements du Marathon des Vins : quand la farce s'associe à la force

Si les coureurs plus rapides ne se sont pas encombrés d'une tenue peu aérodynamique, nombre de marathoniens ont mis du coeur samedi dernier pour se démarquer autrement que par le chrono.

Certains sont totalement retombés en enfance en optant pour un accoutrement de fées ou de princesse, de Super Mario, de Pokémon ou autre personnage de manga, sans oublier Alex, Clover et Samantha des Totally Spies. D'autres en revanche se la sont jouée historique, de la période napoléonienne à l'Égypte antique en passant par l'âge d'or des pirates, voire en remontant encore plus loin jusqu'à l'âge de pierre.

Côté costumes régionaux, les grands buveurs que sont les Bretons et les Alsaciens n'étaient pas en reste, tout comme les Écossais des Highlands en tartan. Puisqu'on parle alcool, pas de Marathon des Vins sans grappes de raisin ni sans coureurs ayant de la bouteille, comme les superhéros I Rhum Man et Captain Vodka ou encore une patrouille de Bleus de la Picole nationale qui se sont vite mis au blanc et au rouge.

Ajoutez un brin de fantaisie avec quelques tutus et toutouyoutous, et une bonne dose de Flower Power, et le jury de la Confrérie Royale Gôniotique aura eu l'embarras du choix pour attribuer les meilleures places du podium autour de 16h, en présence du président du Carnaval de Chalon Sébastien Mercey.



Mention spéciale pour la nombreuse équipe Star Wars, qui a eu la Force avec elle, aux joyeux Belges parmi lesquels Émilie, dont Bartholdi aurait pu s'inspirer pour la Statue de la Liberté, et à Alain, dont le travestissement rappelle le mariage Coluche–Le Luron.

Quant aux Gaulois chevelus, promis, ils ne se sont pas dopés à la potion magique. En revanche, les prisonniers qui se sont échappés sans enlever leur pyjama rayé avaient une bonne raison de prendre leurs jambes à leur cou ! Enfin, toutes nos excuses à Landerneau, qui le lendemain a manqué de peu de battre le record du monde de rassemblement de Schtroumpfs, mais les deux qui étaient présents à Givry n'auraient pas suffi…

