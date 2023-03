C’ est parti pour le festival pluridisciplinaire Les Utopiks !

Le festival Les Utopiks a ouvert ses portes mardi. Hier constituait une journée riche en événements et en spectacles. Le public, déjà très présent ces deux premiers jours, a découvert un Espace des Arts et un parvis complètement revisités pour l’occasion. Au programme de ce festival qui durera jusqu’au 7 avril : 17 événements (12 spectacles, 1 boum électro (gratuite, sans réservation), 1 performance participative et dansée, 1 ciné-brunch (pour un dimanche festif à l’Espace des Arts, 4 séances cinéma en accès libre dans la limite des places disponibles)), 2 installations en continu tout au long du festival mais aussi 9 ateliers et à-côtés tout public (pour tous, dont 5 ateliers / A-côtés en accès libre et sans réservation) et 17 ateliers et à-côtés scolaires (dans 21 parcours proposés aux enseignants, pour accompagner leur venue dans le cadre d’un spectacle pour tous, de l’école primaire au lycée).

Mercredi soir au Grand Espace avant la représentation de la pièce de théâtre de récit et cirque ‘Le Théorème du Pissenlit’, Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône et Olivier Letellier, complice artistique du festival, Directeur des Tréteaux de France, ont pris la parole devant un public également composé de groupe d’élèves. Nicolas Royer a réaffirmé sa volonté de proposer un festival familial qui s'adresse aux 0 à 110 ans et toute la pluridisciplinarité des spectacles et événements proposés s’y prête ; mais aussi, un grand rendez-vous pour « éveiller les consciences, réparer les consciences. »

Plus tôt, à 18h, a eu lieu l’inauguration de l’installation plastique ‘Ombres’ du Collectif Mulupam composé de Muriel Carpentier, Lucille Hoffman et Paméla Dorival. Cette installation, poétique mais aussi troublante, a été spécialement créée pour le festival Les Utopiks et accessible en continu, aux horaires d’ouverture du bâtiment et avant/après les représentations. Également en accès libre, les espaces de lecture offriront, pour ceux qui le souhaitent, un moment de détente avec les cabanes à livres, aussi appelées Cathédrales et qui sont l'œuvre de la scénographe plasticienne, Cécile Rolland.

Retrouvez l’intégralité du programme : https://www.espace-des-arts.com/saison/festival-les-utopiks-22-23

SBR